Москва, , 10:29 — REGNUM Государство должно предоставить налоговые льготы организациям и авторам произведений искусства на военно-патриотическую тематику. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 сентября, об этом заявил руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов.

Налоги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он напомнил о решении правительства РФ освободить муниципальные дома и дворцы культуры от налога на прибыль. Вместе с тем, отметил Миронов, помимо них есть много других учреждений культуры или авторов, которые не подпадают под муниципальный и региональный фильтр, но нуждаются в поддержке.

По его словам, с началом специальной военной операции остро встал вопрос о сохранении и развитии российской национальной идентичности, чего невозможно добиться без национальной культуры и военно-патриотического воспитания.

«Предлагаю правительству оценить возможность предоставления налоговых льгот деятелям искусств, работающим по военно-патриотической тематике. Далеко не в каждом субъекте и муниципалитете есть возможность установить памятник в честь героев спецоперации или создать музей. Энтузиастов у нас хватает, не хватает денег. Значит, надо помочь людям, чтобы военно-патриотическое искусство и воспитание приобрели масштабный и повсеместный характер, а не остались в формате передач по центральному телевидению», — сказал Миронов.