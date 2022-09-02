Рыбинск, Ярославская область, 2 сентября, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Обнаруженный 1 сентября пожар на торфяниках в Ярославской областью потушен. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Ярославской области.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Особое внимание пожарные службы уделяют торфяникам

Напомним, возгорание произошло на территории Рыбинского лесничества в районе посёлка Тихменёво. К тому моменту пожар распространился на площади в 0,5 гектара. Пожарным удалось локализовать его в 20:30 и полностью потушить к 8:30 2-го сентября. Общая площадь горения по итогу составила 4 гектара. В тушении принимали участие 44 человека и 10 единиц техники.