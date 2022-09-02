Астана, 2 сентября, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Повышение пенсионного возраста для женщин, запущенное в Казахстане, в 2018 году, будет приостановлено с 2023 по 2028 год из-за пандемии коронавируса. Об этом 2 сентября сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения республики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пенсионный возраст

«Данная мера принята с учетом негативного влияния пандемии коронавируса на здоровье и продолжительность жизни граждан», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в течение пять лет в стране будут улучшать систему здравоохранения, в том числе сельскую медицину, а также расширят сеть реабилитационных центров.

Напомним, накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил, что пенсионный возраст для женщин до 2028 года не будут повышать, остановившись на возрасте 61 год. он это объяснил большим общественным запросом. В перспективе эту планку планируется поднять до того же уровня, что у мужчин — до 63 лет.