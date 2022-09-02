В оренбургском райцентре отменили карантин по бруцеллёзу
Шарлык, Оренбургская область, 2 сентября, 2022, 10:27 — ИА Регнум. На территории Шарлыкского сельсовета Шарлыкского района Оренбургской области сняли карантин по бруцеллёзу. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по региону.
Корова
В ведомстве подчеркнули, что ограничительные мероприятия по предотвращению распространения и ликвидации заболевания выполнены в полном объёме.
Сейчас в Оренбуржье остаётся неблагополучным по бруцеллёзу крупного рогатого скота один пункт. Он расположен в Озерском сельсовете Илекского района. Заболевание животных выявлено на шести частных подворьях.