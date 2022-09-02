Воронеж, , 10:27 — REGNUM Реконструкция проблемной канализационной насосной станции на улице Шишкова в Воронеже входит в активную фазу, об этом сообщил 2 сентября в телеграм-канале глава города Вадим Кстенин.

Реконструкция КНС в Воронеже Пресс-служба администрация Воронежа

«Сейчас на многострадальную КНС доставили запорную арматуру, новые трубы, оба резервуара, первый уже установили. После монтажа емкостей размером семь метров в глубину и три метра в диаметре их подготовят к подведению нового трубопровода. Далее — возведение здания новой КНС. Последним этапом станет установка нового дробильного и насосного оборудования, его уже закупили», — сообщил Кстенин.

Он добавил, что для КНС закуплено оборудование российского производства.

Как сообщало ИА REGNUM, жители крупного квартала на Шишкова регулярно страдали от излива сточных вод на тротуар и проезжую часть — это было связано с износом дробильного оборудования КНС, что приводило к её остановкам. В начале 2022 года городу было выделено 6,8 млрд рублей на реализацию ряда инфраструктурных проектов, в том числе — на реконструкцию насосной станции на Шишкова. В марте определили подрядчика, с июня на КНС начались демонтажные работы. Стоимость проведения работ оценивается в 35 млн рублей. Завершить реконструкцию полностью планируется к ноябрю 2022 года.

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