Мэр Воронежа объявил об активной фазе реконструкции проблемной КНС
Воронеж, 2 сентября, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Реконструкция проблемной канализационной насосной станции на улице Шишкова в Воронеже входит в активную фазу, об этом сообщил 2 сентября в телеграм-канале глава города Вадим Кстенин.
Он добавил, что для КНС закуплено оборудование российского производства.
Как сообщало ИА REGNUM, жители крупного квартала на Шишкова регулярно страдали от излива сточных вод на тротуар и проезжую часть — это было связано с износом дробильного оборудования КНС, что приводило к её остановкам. В начале 2022 года городу было выделено 6,8 млрд рублей на реализацию ряда инфраструктурных проектов, в том числе — на реконструкцию насосной станции на Шишкова. В марте определили подрядчика, с июня на КНС начались демонтажные работы. Стоимость проведения работ оценивается в 35 млн рублей. Завершить реконструкцию полностью планируется к ноябрю 2022 года.