Донецк, 2 сентября, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли населенный пункт Зайцево в Донецкой Народной Республике, сообщили 2 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09:30 (совпадает с мск) — н. п. Дылеевка — н. п. Зайцево: выпущено 6 снарядов калибром 152 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 2 сентября киевские боевики обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике.