Сеул, 2 сентября, 2022, 10:26 — ИА Регнум. С 4 по 7 сентября в южнокорейском городе Пусан пройдет Международная конференция по малым модульным реакторам (SMR 2022). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейской госкорпорации Korea Hydro and Nuclear Power, выступающей организатором мероприятия.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Согласно опубликованным данным, предстоящая конференция нацелена на расширение сотрудничества между южнокорейскими и зарубежными профильными организациями.

В рамках мероприятия Korea Hydro and Nuclear Power планирует представить план новых разработок в сфере модульных реакторов.

Отметим, что в настоящее время в Южной Корее ведётся разработка инновационного малого модульного реактора i-SMR. В июне текущего года эксперты завершили процедуру технико-экономического обоснования разработки.