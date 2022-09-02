Чебоксары, 2 сентября, 2022, 10:24 — ИА Регнум. В магазинах Чебоксар нет дефицита продуктов и какого-либо намёка на покупательский ажиотаж. И это касается не только ретейлеров, но и небольших магазинов, которые находятся в спальных районах чувашской столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Полки магазина в Чебоксарах по проспекту Тракторостроителей, 36. Скриншот с геолокацией

В двух магазинах, которые расположены в Новоюжном районе Чебоксар (в том числе в супермаркете), с утра мало покупателей, при этом полки не просто забиты продуктами питания, но и подвозят всё новые и новые продовольственные товары — в расчёте на то, что чебоксарцы в пятничный вечер будут закупаться на предстоящие выходные и будущую рабочую неделю.

ИА REGNUM Полки магазина в Чебоксарах по проспекту Тракторостроителей, 36. Скриншот с геолокацией

ИА REGNUM Полки магазина в Чебоксарах по проспекту Тракторостроителей, 36

В наличии в магазинах — широкий ассортимент хлебной, молочной и мясной продукции, большой выбор круп, макаронных изделий и консервов, а также овощей, фруктов и других товаров.

По данным Чувашстата, оборот розничной торговли торгующих организаций в июле 2022 года по сравнению с июнем возрос на 5,1%. В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, в январе–июле 2022 года составил 50,1%, непродовольственных товаров — 49,9%. Оборот розничной торговли на 96,7% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила 3,3%.

ИА REGNUM Полки магазина в Чебоксарах по проспекту Тракторостроителей, 36. Скриншот с геолокацией

ИА REGNUM Полки магазина в Чебоксарах по проспекту Тракторостроителей, 36

На начало августа запасы в организациях розничной торговли составили 13 354,9 млн рублей, что превышает по размеру уровень прошлогоднего периода. Из всех месяцев в 2021 году только ноябрь превысил июль 2022 года по сумме запасов товаров, составив 13 457,3 млн рублей.

ИА REGNUM Полки магазина в Чебоксарах по проспекту Тракторостроителей, 45. Скриншот с геолокацией

ИА REGNUM Полки магазина в Чебоксарах по проспекту Тракторостроителей, 45

Как сообщало ИА REGNUM, западная пресса распространяет «свидетельства» дефицита продуктов питания в России из-за санкционного давления. Поддавшись этой пропаганде, некоторые особенно сердобольные иностранцы даже шлют своим российским знакомым символические посылки с едой, что помогает западным медиа убедить своих потребителей в том, что в России ситуация ещё хуже, чем в странах Европейского союза — с душем, едой, водой, электричеством и оплатой за них.