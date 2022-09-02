Санкт-Петербург, , 10:26 — REGNUM С начала 2022 года года в бюджет Санкт-Петербурга уже поступило более 90% средств от годового плана доходов. Об этом 2 сентября сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Доходы Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Хорошо поделиться с вами хорошей новостью. По оперативным данным, с начала года уже поступило 800 млрд рублей. Это более 90% от годового плана», — заявил Беглов.

Он добавил, что это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Отметим, что на 11 августа сумма поступивших доходов составила 730 млрд. Меньше чем за месяц городской бюджет пополнился на 170 млрд рублей.

«Мы уверены в том, что в этом году мы план в триллион рублей преодолеем», — заключил Беглов.

Напомним, согласно планам Смольного годовой бюджет Петербурга должен преодолеть в 2023 году рубеж в 1 трлн рублей по доходам и расходам.

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