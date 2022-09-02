Кемерово, , 10:22 — REGNUM В Кемеровской области с виновника ДТП в пользу пострадавшей девочки взыскали 100 тыс. рублей. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры.

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Авария произошла в июне 2021 года в Кемерове. В результате девятилетнему ребёнку был причинён вред здоровью. В связи с этим прокурор обратился в суд с требованием компенсации морального вреда.

«Судом требования прокурора удовлетворены, в пользу девочки взысканы 100 тыс. рублей. Решение суда в законную силу не вступило, его исполнение находится на контроле в прокуратуре города», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кемерове столкнулись «Лада Приора» и автомобиль скорой помощи. В результате происществия травмы различной степени тяжести получили 21-летняя пассажирка «Лады» и 46-летней медик.

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