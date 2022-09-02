Искитим, Новосибирская область, , 10:22 — REGNUM В городе Искитиме Новосибирской области проводили в последний путь 97-летнюю участницу Великой Отечественной войны Лидию Годунову. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Цветы Марина Каширская © ИА REGNUM

Церемония прощания прошла 23 августа. В ней приняли участие родные и близкие ветерана, глава города Сергей Завражин, председатель совета депутатов Юрий Мартынов и другие.

Лидия Годунова родилась в городе Днепропетровске в 1925 году. Позже семья переехала в Уфу. В 12 лет девочка начала полноценную трудовую деятельность. Она занималась вышивкой и помогала матери. В 1942 году, вместе с уже эвакуированными в Уфу детьми, она в колхозе убирала урожай до поздней осени. Простыла и заболела плевритом, долго не ходила в школу, лишилась хлебной карточки. В 16 лет устроилась в артель «Швейгалантерея», где подрабатывала её мать.

В 1943 году 18-летней Лидии пришла повестка в военкомат. Девушка была невысокой (1 м 52 см), с 34-м размером ноги. В военкомате ей сказали: «Ну что? Послужишь, чижик?»

Девушку забрали на фронт, сразу же привезли в Сталинград, затем в Бекетовку под Сталинградом. В мае 1943 года она служила в противовоздушной обороне в женской части, обслуживающей аэростаты. Затем её перевели в Архангельск. После освобождения Мурманска переправили на Второй Прибалтийский фронт, в Ригу.

9 мая 1945 года Лидия Годунова встретила Победу, стоя в карауле. Она охраняла склад при штабе.

В августе 1945 девушка отправилась в свою школу №10 в Уфе в десятый класс. Школу окончила лишь с двумя четвёрками — по истории и русскому письменному. По остальным предметам она была отличницей. Поступила в Московский энергетический институт, где проучилась год. Затем перешла на заочное обучение в Московский институт связи и начала работать сменным инженером на Новосибирской радиостанции «РВ-76». Окончила Новосибирский институт связи, факультет радиосвязи и радиовещания.

После этого Лидия Годунова переехала в Искитим, где устроилась на машиностроительный завод конструктором в АКБМ. Проработав конструктором первой категории, перешла в отдел информации. Там она проработала до пенсии инженером.

Ветеран награждена Орденом Отечественной войны II степени, медалями «За оборону Заполярья» и «За Победу над Германией».

Похоронили Лидию Леонидовну на городском кладбище Искитима.

Добавим, в настоящее время в Искитиме в живых осталось четыре участника Великой Отечественной войны.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года в Еврейской АО скончался ветеран Великой Отечественной войны Иван Столяров.

Читайте также: В Еврейской автономии ветеран не дожил до 77-летия Победы