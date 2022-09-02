Москва, , 10:21 — REGNUM Повышение долгов за ЖКХ сказывается не только на жителях и управляющих компаниях, но и на состоянии коммунальной инфраструктуры, отметил глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов («Единая Россия»).

ЖКХ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM, Минстрой РФ предлагает разрешить списывать долги за услуги ЖКХ, если у граждан есть уважительные причины.

По его словам, правительство подготовило изменения в правила предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в новой редакции которых улучшается адресность предоставления субсидий, а также вводится более гибкое применение мер социальной поддержки в текущих экономических условиях. Пахомов пояснил, что профильные ведомства проанализировали ситуацию в регионах, где высока доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг.

«В 34 субъектах региональные стандарты стоимости ЖКУ уже дифференцированы — это повышает активность предоставления субсидий гражданам и свидетельствует об эффективности оказываемой социальной поддержки. Самые высокие показатели по выделенным субсидиям в Мурманской, Томской, Воронежской, Владимирской, Тверской, Челябинской областях, Алтайском крае и республике Алтай. Однако есть регионы, где субсидии предоставляются недостаточно активно. При этом доля расходов на оплату ЖКУ составляет 21-22%, а механизм гибкой дифференциации не работает. Новая редакция постановления стимулирует этот процесс, но исключительно в пределах бюджетной системы регионов», — отметил Пахомов в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что Госдума дала правительству все необходимые инструменты, и депутаты поддерживают решение и дальше стимулировать поддержку жителей.

«Но важно также не допустить повышения суммы долгов за ЖКХ, поскольку в конце этой цепочки не только жители и управляющие компании, а и ресурсоснабжающие организации, тарифы и состояние коммунальной инфраструктуры. Следующий этап нашей совместной работы — эффективный и сбалансированный механизм списания долгов, который не позволит всей системе войти в зону турбулентности», — заключил Пахомов.

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