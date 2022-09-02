Ярославль, , 10:35 — REGNUM Октябрьский мост снова перекроют со 2 сентября. Об этом рассказал врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев.

Октябрьский мост в Ярославле мэрия Ярославля

«Сегодня вечером вновь будет частично ограничено движение по Октябрьскому мосту. Пришли конструкции для ремонта деформационных швов. Откладывать работы не будем. Быстрее сделаем, быстрее закончатся неудобства для жителей. Ограничение вводится сегодня с 21:00 часа до раннего утра 5 сентября. Мост закрывают частично. Для движения оставят по полосе в каждую сторону», — рассказал чиновник.

Напомним, ранее власти уже анонсировали новое частичное перекрытие моста, однако не называли точной даты.

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