Самара, 2 сентября, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Более 4,5 тысяч проверок малого бизнеса в начала 2022 года были отменены в Самарской области. Об этом 2 сентября сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

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«С начала года в Самарской области по всем направлениям контрольно-надзорной деятельности отменили более 4,5 тысяч проверок из 5,6 тысяч запланированных», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что в настоящее время в регионе работают свыше 130 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. В данной сфере трудятся 618 тысяч человек (каждый четвертый работоспособный житель области).

РанееИА REGNUM сообщало о том, что до конца 2022 года в России действует мораторий на проверки предпринимательской деятельности. В результате контрольно-надзорные органы могут приходить лишь с профилактическими целями, они не имеют права применять меры наказания, могут только выносить предостережения.