Якутск, , 10:22 — REGNUM В Якутии должность руководителя департамента внедрения изменений получила Наталья Членова. Ранее она управляла департаментом процессного и проектного управления, написал в своём телеграм-канале глава республики Айсен Николаев.

Кадровые назначения Иван Шилов, ИА REGNUM

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Политолог Виталий Обедин отметил, что департамент по внедрению изменений — это новое ведомство в структуре регионального правительства. Он также обратил внимание на то, что департамент проектного и процессного управления упразднили.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее кадровые перестановки произошли в мэрии Якутска. Три чиновника получили должности заместителя мэра.