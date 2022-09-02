При правительстве Якутии создали департамент по внедрению изменений
Якутск, 2 сентября, 2022, 10:22 — ИА Регнум. В Якутии должность руководителя департамента внедрения изменений получила Наталья Членова. Ранее она управляла департаментом процессного и проектного управления, написал в своём телеграм-канале глава республики Айсен Николаев.
Иван Шилов, ИА REGNUM
Кадровые назначения
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Политолог Виталий Обедин отметил, что департамент по внедрению изменений — это новое ведомство в структуре регионального правительства. Он также обратил внимание на то, что департамент проектного и процессного управления упразднили.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее кадровые перестановки произошли в мэрии Якутска. Три чиновника получили должности заместителя мэра.