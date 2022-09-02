Кызыл, , 10:14 — REGNUM Тува улучшила свои показатели в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата регионов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на данные Агентства стратегических инициатив.

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«В 2022 году Республика Тыва в этом рейтинге поднялась на 3,56 балла по сравнению с предыдущим годом и вошла в группу регионов, разделивших 20-ю позицию из 34-х имеющихся, с интегральным индексом 248,55 баллов», — рассказали в правительстве.

Как отмечается, прогресс был достигнут благодаря ускорению показателей эффективности оказания госуслуг бизнесу. В частности, в четыре раза было сокращено среднее время регистрации прав собственности юрлиц и предпринимателей на недвижимость (с 20 до 5 дней).

Кроме того, удалось сократить среднее количество процедур для подключения с электросетям — с шести до четырёх.