Магадан, , 10:44 — REGNUM Благодаря нацпроекту «Образование» в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» в Магадане открыли четыре современные мастерские на базе политехникума, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Колымы.

В новых мастерских Правительство Магаданской области

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Отмечается, что таким образом в Магаданской области на 100% выполнены требования, предъявляемые государственными федеральными образовательными стандартами в системе среднего профобразования.

Мастерские организованы по направлениям: «Обслуживание транспорта и логистики», «Окраска автомобиля», «Кузовной ремонт», «Обслуживание грузовой техники», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей».

Губернатор Сергей Носов лично оценил уровень новых учебно-производственных помещений.

«Задача поставлена и выполняется, чтобы ребята и девушки учились сразу на тех механизмах и тем технологиям, приёмам труда с которыми им предстоит столкнуться, выйдя из учебных заведений. Это даст им возможность легче войти в работу, в коллектив, и это сегодня реализуется», — сказал Носов.

В мастерские были закуплены две покрасочные камеры, автомобиль, диагностическое оборудование, электронная система, подъёмники, новые кузова автомобиля, различные электромеханические инструменты, измерительные приборы. Установленное в мастерских оборудование вызвало восхищение у представителей колымских транспортных компаний.

«То оборудование, которое я здесь увидел, отвечает современным требованиям, какое-то даже выше по уровню, которое используется сейчас на местных предприятиях», — считает заместитель генерального директора по продажам автомобильной техники ООО «Магаданский автоцентр КамАЗ» Николай Жечев.

По мнению специалиста, при наличии такой производственной базы в Магадане, а также сильного преподавательского состава и определенных учебных программ, появляются новые возможности для организации повышения квалификации работников предприятия без выезда в другие регионы.

«Знаю не понаслышке об уважении к рабочему человеку, которое есть у нашего президента. Именно с этого посыла начались колоссальные преобразования в сфере среднего специального образования, и мы видим, как растет авторитет человека в рабочей спецовке. Национальный проект «Образование» в действии», — сказал губернатор.

Осваивать профессию в новых учебных мастерских будут более 350 колымских студентов из «Горно-строительного колледжа», «Магаданского промышленного техникума», «Магаданского политехнического техникума».

«Подобного я ещё не видел. Здесь можно проводить региональные и отборочные этапы чемпионатов профессионального мастерства, а также профориентационные мероприятия со школьниками. Оборудование даже «круче», чем в некоторых автомастерских», — поделился мнением директор Магаданского политехнического техникума Руслан Федорчук.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря нацпроекту «Образование» 1 сентября в пяти пригородных школах Барнаула открылись центры «Точка роста».