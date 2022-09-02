Барнаул, 2 сентября, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Алтайскому краю так и не удалось выбраться из списка регионов РФ с одними из самых низких доходов. Как сообщает 2 сентября «Коммерсант» со ссылкой на данные Новосибирскстата, в первом полугодии 2022 года при средней по СФО зарплате 53,8 тыс. руб., в Алтайском крае получают 35,3 тыс. руб. Это вдвое меньше, чем в Красноярском крае (68,7 тыс. руб.).

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Бедность

По сравнению с первым полугодием 2021 года, доходы сибиряков в среднем увеличились на 15%. Рост отмечен во всех регионах.

Самые высокие зарплаты, по данным статистиков, — у специалистов в областях добычи полезных ископаемых (103,8 тыс. руб. в среднем по СФО), информации и связи (72,4 тыс. руб.), в финансовой и страховой сферах (73,3 тыс. руб.). Меньше всего — у работников гостиниц и общепита (30,4 тыс. руб.).

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области по итогам 2021 года номинальная заработная плата увеличилась на 9,1% (54,4 тыс. рублей). Это вывело регион на второе место среди других территорий Сибири после Красноярского края.

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