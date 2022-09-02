Кишинёв, 2 сентября, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Политика действующей власти Молдавии направлена на разъединение граждан, хотя должна была объединять. Об этом заявил экс-президент Молдавии, почетный председатель Партии социалистов Игорь Додон в интервью телеканалу N4.

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«Одних сажают, других запугивают. Они словно живут в параллельном мире, решили, что пришли к власти навсегда. А люди тем временем просто бегут из страны», — сказал Додон.

По его мнению, в истории Молдавии никогда не было настолько большого оттока населения. Он также сомневается, что Санду продержится в кресле президента до конца срока. Додон заявил, что глава республики стала слишком эмоциональной в последнее время, хотя ранее называла бывшего премьер-министра Молдавии Иона Кику «неуравновешенным».

«Но я никогда не видел, чтобы Кику закрывался в кабинете и плакал там по два часа или чтобы он останавливал посреди дороги машину, выгонял охрану и плакал по полтора часа», — сказал лидер «социалистов».

Он рекомендовал Санду меньше думать про Додона, если это так её нервирует, и больше заниматься своими обязанностями.

Напомним, в Молдавии возбуждены уголовные дела в отношении лидеров двух крупнейших оппозиционных партий. Депутата от партии «Шор» Марину Таубер арестовали в июле по делу о незаконном финансировании партии. До этого в мае под домашний арест отправили Додона.