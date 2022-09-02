Ростов-на-Дону, 2 сентября, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Границу России за сутки пересекли более 15,5 тысячи жителей Донбасса и территории бывш. УССР. Об этом 2 сентября информирует пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

Александр Погожев ИА REGNUM МЧС помогает встречать беженцев

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 15,5 тысячи граждан», — уточнили в ведомстве.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области в связи с наплывом вынужденных переселенцев из Донбасса и с территории бывш. УССР продолжает действовать режим ЧС.