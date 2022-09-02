Москва, 2 сентября, 2022, 10:11 — ИА Регнум. В последний день VII Восточного экономического форума 8 сентября во Владивостоке будет дан старт новому конкурсу «Дальний Восток — земля приключений», главный приз которого составляет 3 млн рублей. Ещё три участника получат по 1 млн рублей. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дальний Восток

Читайте также: Экономике РФ предсказали рост туристического потока в 2023 году

«Мне кажется, у нас есть очень хорошее событие, которое отсекает для меня один год работы от другого, — это Восточный экономический форум. Давайте же мы сейчас и договоримся, что последний день форума будет стартом путешествий, стартом открытия Дальнего Востока», — сказал полпред.

Конкурс будет проходить в течение года и завершится в сентябре 2023 года.

Желающие поучаствовать должны подать заявку на сайте «ПутешественникДВ. РФ», зарегистрироваться в МЧС и отправиться на Дальний Восток, а затем прислать 10-минутный видеоролик о путешествии.

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне сложностей с визами, бронированиями, работой платежных систем для поездок по популярным ранее направлениям Европы турпоток по стране будет продолжать расти, в особенности при стимулировании программы кешбека. Об этом заявила профессор кафедры управления бизнес-процессами факультета рыночных технологий института отраслевого менеджмента РАНХиГС Галина Дехтярь.