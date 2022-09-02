Брянск, 2 сентября, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Режим временного ограничения полётов продлён для аэропорта Брянска, сообщила 2 сентября Росавиация.

Пресс-служба Брянской областной думы Аэропорт Брянска

Запрет на полёты продлён до 03:45 10 сентября. В списке аэропортов, в которых действует ограничение на полёты, также аэропорты Анапы, Белгорода, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Как сообщало ИА REGNUM, временное ограничение на полёты для 11 российских аэропортов действует с 24 февраля 2022 года.