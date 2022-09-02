Бузулук, Оренбургская область, , 10:11 — REGNUM Военнослужащий из Оренбургской области Дмитрий Кабаков, погибший при исполнении воинского долга в ходе СВО, посмертно награждён орденом Мужества. Об этом сообщили в администрации Бузулука.

Орден Мужества Пресс-служба горадминистрации Тюмени

Вице-губернатор — заместитель председателя правительства — руководитель аппарата губернатора и правительства Дмитрий Кулагин на сборном пункте военного комиссариата региона вручил награду матери погибшего героя.

Бузулучанин Дмитрий Кабаков погиб 3 мая 2022 года. Он выполнял боевое задание при проведении специальной военной операции на территории [бывш. УССР]. «До последнего Дмитрий оставался верен присяге, воинскому долгу и погиб, защищая интересы нашей Родины и мирных людей от националистов», — сказали в мэрии Бузулука.

В 2022 году бузулучанин в числе первых вызвался добровольцем для участия в спецоперации на территории [бывш. УССР].

Добавим, Дмитрий Кабаков родился 2 октября 1989 года в городе Лянтор Тюменской области. В 17 лет переехал в Бузулук и поступил учиться в БГТИ. В ноябре 2011 года был призван на срочную службу в ряды ВС РФ. После армии вернулся в Бузулук, а в 2015 году принял твердое решение связать свою жизнь с военной службой. Дмитрий Кабаков принимал участие в специальной операции в Сирии. Имеет ряд наград, одна из них «За укрепление боевого содружества».