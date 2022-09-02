Саратов, , 10:56 — REGNUM В Саратове устраняют последствия непогоды. В городе сильный ветер привел к падению деревьев и ветвей, сообщает 2 сентября мэрия.

Упавшее дерево Дарья Антонова © ИА REGNUM

Так, на улице Хользунова дерево упало на проезжую часть, а на улице Высокая поваленное ветром сухое дерево перекрыло тротуар и частично зацепилось за провода. Падение ветвей произошло и на Театральной площади. На улице Григорьева часть зеленых насаждений упала на припаркованный автомобиль.

В городской администрации уверяют, что движение общественного транспорта не нарушено.

«Последствия сильного дождя и шквалистого ветра отмечены во Фрунзенском, Кировском и Волжском районах города. Поручаю главам администраций районов оперативно устранить их», — распорядилась и. о. главы города Лада Мокроусова.

По прогнозам синоптиков, 2 сентября в Саратовской области ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с, порывы до 15 м/с. Температура воздуха днем составит от 18 до 24 градусов тепла, в Левобережье местами до +28 °C.

ИА REGNUM напоминает, 1 сентября после грозы в городе Балаково Саратовской области из строя вышла насосная станция. Без воды остался весь город, включая медицинские организации.

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