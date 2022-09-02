Москва, 2 сентября, 2022, 10:08 — ИА Регнум. В российских школах с 2023 года введут новый предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» для учеников для 5—9-х классов, сообщили 2 сентября в пресс-службе Минпросвещения РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM В школе

Новый предмет по основам духовно-нравственной культуры будет вводиться в программы постепенно и станет «смысловым продолжением» курса «Основы религиозных культур и светской этики», который изучают в 4-х классах.

Отмечается, что такие уроки нацелены на развитие личности учеников, на их приобщение к российским традиционным духовно-нравственным ценностям, правилам и нормам поведения в обществе.

Как сообщало ИА REGNUM, во всех школах России с нового учебного года начнутся внеурочные занятия «Разговоры о важном».

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