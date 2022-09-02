Белгород, 2 сентября, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Режим временного ограничения полётов продлён для международного аэропорта «Белгород», сообщила 2 сентября Росавиация.

Пресс-служба правительства Белгородской области Аэропорт Белгорода

Запрет на полёты продлён до 03:45 10 сентября. Помимо аэропорта Белгорода, ограничения распространяются на аэропорты Анапы, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Как сообщало ИА REGNUM, режим временного ограничения полётов для 11 российских аэропортов был введён с 24 февраля 2022 года.