Екатеринбург, 2 сентября, 2022, 10:07 — ИА Регнум. В гимназии №108 Екатеринбурга проводят проверку после того, как один из учеников пришёл на линейку, посвящённую 1 сентября, в платье. Об этом пишут СМИ.

(сс) ukrtor Школьная линейка

По данным «4 канала», 2 сентября образовательное учреждение посещает начальник департамента образования Екатеринбурга Константин Шевченко. Итоги проверочных мероприятий подведут после их завершения.

В администрации Екатеринбурга журналистам подтвердили информацию о проверке, отметив что визит начальника образования в гимназию может быть не связан с последними событиями.

Инцидент в образовательном учреждении, произошёл накануне, 1 сентября. Поведение семиклассника возмутило родителей школьников. Часть из них усмотрела в произошедшем пропаганду ЛГБТ.