Санкт-Петербург, , 10:06 — REGNUM В Санкт-Петербурге Валентин Енокаев назначен председателем городского комитета по транспорту. Об этом 2 сентября сообщили в пресс-службе Смольного.

Валентин Енокаев Татьяна Титаева © ИА REGNUM

«Губернатор Александр Беглов подписал распоряжение о назначении Валентина Енокаева на должность председателя Комитета по транспорту», — говорится в сообщении.

Напомним, с 8 июня 2022 года Енокаев был временного исполняющим обязанности главы комитета по транспорту после того, как Кирилл Поляков, занимавший этот пост, стал вице-губернатором города.

Читайте ранее в этом сюжете: «Лидеры России»: новое назначение