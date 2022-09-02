Санкт-Петербург, 2 сентября, 2022, 10:06 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге Валентин Енокаев назначен председателем городского комитета по транспорту. Об этом 2 сентября сообщили в пресс-службе Смольного.

Татьяна Титаева ИА REGNUM Валентин Енокаев

«Губернатор Александр Беглов подписал распоряжение о назначении Валентина Енокаева на должность председателя Комитета по транспорту», — говорится в сообщении.

Напомним, с 8 июня 2022 года Енокаев был временного исполняющим обязанности главы комитета по транспорту после того, как Кирилл Поляков, занимавший этот пост, стал вице-губернатором города.