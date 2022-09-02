Краснодар, 2 сентября, 2022, 10:01 — ИА Регнум. Три аэропорта Краснодарского края будут закрыты ещё в течение недели — до 10 сентября. Режим ограничения полётов продлён решением Росавиации, сообщает оперативный штаб Кубани 2 сентября.

Admkrai.krasnodar.ru Взлётно-посадочная полоса в аэропорту Краснодара

Закрытыми останутся воздушные гавани Анапы, Геленджика и Краснодара. Пассажирам рекомендуют использовать аэропорты Сочи, Волгограда и Минеральных Вод.

ИА REGNUM напоминает, что с 24 февраля в целях безопасности Росавиация ввела ограничения на полёты в 11 аэропортов центра и юга России.