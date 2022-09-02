Симферополь, , 10:01 — REGNUM Субсидии на поддержку туристической отрасли Крыма будут выделены региону на 2022 и 2023 годы в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Об этом сообщили 2 сентября в пресс-службе Минэкономразвития республики Крым.

Лето в Крыму Марина Каширская © ИА REGNUM

«В 2022 году на поддержку и создание туристической и курортной инфраструктуры и на поддержку отрасли в целом федеральным правительством Республике Крым оказаны беспрецедентные меры поддержки», — сообщила заместитель председателя Совета министров Республики Крым — министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.

Так, Крым вошёл в число победителей конкурсного отбора среди субъектов РФ на выделение субсидий на поддержку строительства быстровозводимых модульных гостиниц. В общей сложности на эти цели выделят 300 млн рублей. 151 млн рублей будет выделено на благоустройство пляжных территорий — сейчас идет конкурс на определение соответствующих всех требованиям проектов благоустройства. Также региону выделено 108,5 млн рублей на создание и благоустройство инфраструктуры туризма. Конкурсные процедуры, которые проводит комиссия Министерства курортов и туризма Крыма, объявлены 1 сентября, со 2 сентября начинается приём документов.

На 2023 год Крым вошел в число победителей конкурсного отбора среди субъектов РФ на выделение еще 165 млн рублей на развитие пляжей и поддержку событийных мероприятий. Также в 2023 году планируется реализовать проекты благоустройства исторических центров городов Алупки и Евпатории: для Алупки будет выделено 215 млн рублей, для Евпатории — 121 млн.