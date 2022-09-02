п. Малое Голоустное, , 09:58 — REGNUM За минувшие сутки, 1 сентября, в Иркутской области зарегистрирован и локализован один лесной пожар, сообщает телеграм-канал правительства региона. Отмечается при этом, что возгорание в 27 км от села Малое Голоустное Иркутского района обнаружил летчик-наблюдатель на территории ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Лесной пожар 10.mchs.gov.ru

На тушение направили 33 пожарных-десантника «Авиалесоохраны», девять сотрудников лесопожарных формирований и 1 автомобиль. К 22:00 пожар был локализован на площади 1,8 га.

«Причиной этого возгорания является человеческий фактор. В последние дни в южных территориях области установился высокий четвертый класс пожароопасности, стоит сухая и жаркая погода, днем на солнце прогрев достигает +30 градусов. Обращаюсь к людям, которые идут в лес: будьте ответственны перед нашей природой, будьте осторожны с огнем», — призвал министр лесного комплекса Иркутской области Владимир Читоркин.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа противопожарный режим в Иркутской области был отменен. Всего с апреля 2022 года по фактам лесных пожаров в Приангарье было возбуждено 41 уголовное дело, по девяти из них установлены виновные лица.

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