Санкт-Петербург, 2 сентября, 2022, 10:01 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге планируют до конца текущего года установить 90 ларьков для предоставления их под розничную торговлю, сообщил глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик на «нулевых» чтениях проекта бюджета на 2023 год.

Площадь заставлена ларьками

По его словам, в Смольном хотят развивать сеть городских киосков и ярмарок, ларьки предпринимателям будут предоставляться вместо земельных участков. На развитие проекта власти города планируют потратить 360 млн рублей.

«Мы делаем серьёзный переход от имущественных отношений к торговым отношениям, когда предоставляем готовое место», — пояснил чиновник.

До конца текущего года в городе будет установлено 90 ларьков и киосков, а в 2023 году — еще 200.

В ответ парламентарии попросили Смольный привести в порядок уличную торговлю, прежде чем приступать к эксперименту с киосками.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в 2020 году в Петербурге был объявлен мораторий на снос ларьков в целях поддержки малого бизнеса города.