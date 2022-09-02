Кабул, , 09:57 — REGNUM Медицинский совет Афганистана сообщил об убийстве неизвестными лицами Шукрии Алкозай, работавшей в отделении акушерства и гинекологии больницы «Хайрхана» в Кабуле.

Убийство mosaic36

По информации агентства «Шафакна», её тело было обнаружено в районе «Панджсад Фомили» города Кабула. Афганский медицинский совет выразил соболезнования в связи со смертью Шукрии Алкозай.

Официальные представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ещё не высказались по этому поводу, убийцы пока не установлены.

С тех пор, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан, большое количество работающих женщин были убиты при загадочных обстоятельствах.