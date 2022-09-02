Париж, , 09:57 — REGNUM Полное сокращение поставок российского газа может привести к сокращению темпов роста Франции на один пункт, считает министр экономики Брюно Ле Мэр, сообщает Le Parisien.

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр European People's Party

По словам министра экономики, в случае полного прекращения поставок газа из России французский рост может потерять «до определенного предела» в валовом внутреннем продукте (ВВП).

«Президент России Владимир Путин завтра может принять решение о полном отключении поставок газа в Европу, и это окажет влияние на экономический рост Франции», — предупредил французский министр экономики.

Что касается величины этого воздействия, то в последние дни министр экономики «приводил цифру 0,5%».

Как сообщало ИА REGNUM, повышение минимального размера алиментов на 50% для поддержки матерей-одиночек во Франции произойдет «уже в ноябре».

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