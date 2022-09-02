Нур-Султан, , 09:57 — REGNUM Сотрудники генеральной прокуратуры Казахстана готовят списки участников беспорядков, которые подлежат амнистии, объявленной президентом страны Касымом-Жомартом Токаевым. Об этом 2 сентября сообщил журналистам заместитель генпрокурора Асет Чиндалиев.

Беспорядки в Казахстане Иван Шилов © ИА REGNUM

«Там надо будет смотреть. Как вы знаете, президент поручение дал. Те, кто совершил экстремистские преступления, организаторы, — они не подлежат амнистии», — сказал Чиндалиев.

Он не смог сказать, какое количество осужденных попадёт под амнистию. Замгенпрокурора отметил, что суд гуманно подходил к рассмотрению дел участников беспорядков и не лишал свободы за небольшие преступления. Из 983 осужденных реальные сроки получили более 100 человек.

Напомним, Токаев 1 сентября объявил, что нужно амнистировать участников беспорядков. Он добавил, что это не должно коснуться тех, кто замешан в попытке захватить власть или организовывал беспорядки.

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