Новотроицк, Оренбургская область, , 09:56 — REGNUM В городе Новотроицке Оренбургской области грузовик сбил школьника, который передвигался на велосипеде. Ребёнок госпитализирован, сообщили 2 сентября в пресс-службе УМВД по региону.

ДТП в Новотроицке УМВД по Оренбургской области

По предварительным данным полиции, грузовик выезжал с территории Новотроицкого комбината хлебопродуктов. В это время дорогу пересекал 11-летний велосипедист. Ребёнок попал под колеса машины.

Мальчик с травмами доставлен в больницу Орска. По факту ДТП проводится проверка.

По данным Госавтоинспекции, в Оренбуржье в июле произошло 19 ДТП с участием детей младше 16 лет. Обошлось без погибших. Травмы получили 19 несовершеннолетних.