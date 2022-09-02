Москва, , 09:56 — REGNUM В России модели потребительского поведения возвращаются к образцу 2021 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал данные об июльском снижении оборота розничной торговли на 8,8%.

Оживленная торговля

«Показатель оборота розничной торговли в месячном выражении — показатель очень динамичный, и по нему делать далеко идущие выводы нельзя, — сказал Ковригин. — Тем не менее можно отметить тренд — в первой половине года оборот розничной торговли резко пошёл вниз, сейчас же он восстанавливается. И восстановление продолжится минимум полгода. Потребители постепенно привыкают к новой реальности. И модели потребительского поведения возвращаются к образцу 2021 года. Вероятно, что падение оборота розничной торговли не превысит 6% по итогам года».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, российские потребители стали чаще откладывать решение о покупке товаров длительного пользования.

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