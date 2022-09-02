Владивосток, 2 сентября, 2022, 12:24 — ИА Регнум. В Приморье уже 960 жителей в 2022 году завершили обучение по национальному проекту «Демография». В ближайшее время новые профессии освоят ещё 974 слушателя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

(сс) М. Мишин. Пресс-служба мэра и правительства Москвы Служба занятости

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Как сообщили в краевом министерстве профессионального образования и занятости населения, заявки чаще всего подаются по востребованным в Приморье программам: графический и ландшафтный дизайн, интернет-продвижение, тестирование программного обеспечения, кадровое администрирование, бухгалтерский учет, электромонтаж и обслуживание электрооборудования, поварское дело, фотография и другие.

Пройти профессиональное обучение могут граждане в возрасте 50 лет и старше, люди предпенсионного возраста, женщины, имеющие детей до семи лет, молодежь до 35 лет, безработные, зарегистрированные в центрах занятости, а также те, кто находится под риском увольнения.

«Переобучение по нацпроекту «Демография» — отличная возможность получить новые компетенции для разных категорий приморцев. После обучения появляется возможность не только трудоустроиться, но и реализоваться в качестве самозанятого или индивидуального предпринимателя. Программы по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию уже показали свою эффективность и востребованность. Актуальной остаётся и удаленная работа, особенно для женщин в декрете, которые могут работать и совмещать уход за ребёнком. В этом случае можно воспользоваться сервисом «Работа в России». Специалисты помогут определиться с образовательной программой, а после обучения предложат варианты трудоустройства», — прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Приморье Юрий Логинов.

Как сообщало ИА REGNUM, около 2,5 тыс. жителей Самарской области проходят бесплатное обучение в рамках национального проекта «Демография».