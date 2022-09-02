Москва, 2 сентября, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Тот факт, что в РФ снизились обороты розничной торговли, можно объяснить прежде всего тем, что изменился сам российский потребитель. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 сентября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал информацию о том, что июле 2022 года оборот розничной торговли в РФ упал на 8,8% по сравнению с данными за июль 2021 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Торговля

«Оборот розничной торговли в годовом выражении снижается — и это закономерно, — сказал Ковригин. — Изменились прежде всего сами потребители. В условиях нестабильности они чаще откладывают решение о покупке товаров длительного пользования, отказываются от обновления гаджетов. Покупатели стали более требовательно относиться к качеству товара и поэтому более осознанно подходить к выбору товара, не допуская сиюминутных скоропалительных трат денег».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в годовом выражении обороты предприятий сферы услуг Москвы в период с января по июль 2022 года выросли на 19,6%.