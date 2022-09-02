История вопроса

Социологический опрос — это самый распространённый метод социологии, позволяющий, как принято считать, выяснить отношение к какому-либо вопросу в обществе или в какой-то социальной группе.

Опросы бывают устные и письменные, индивидуальные и групповые, также они классифицируются в зависимости от способа изложения мнения респондентов — от свободной речи до проставления галочек напротив выбранных ответов.

В некоторых случаях, когда это возможно, проводятся сплошные опросы, но в большинстве случаев всю интересующую социологов общность людей опросить невозможно физически. В таком случае проводится выборочный опрос, при котором опрашивают только лиц, связанных с темой опроса, или формируют репрезентативную выборку — как бы уменьшенную модель общества с пропорциональным представительством в ней всех значимых для опроса категорий лиц.

Первые опросы были проведены в XIX веке, а популярным этот метод стал уже в XX веке, когда на Западе укоренилась концепция народа как «источника власти».

Очень часто при проведении опросов социологи допускают необъективность или политизированный подход. Фактически, у них имеются все возможности для подведения результата опроса к нужному заказчику результату. Это можно получить манипуляциями с выборкой или нужными формулировками вопросов. Самыми объективными опросами обычно бывают те, которые проводят специально для каких-то заказчиков и результаты которых остаются неизвестными широкой аудитории.

