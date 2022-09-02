Сеул, 2 сентября 2022, 09:53 — REGNUM Большинство жителей Южной Кореи видят главу оппозиционной Демократической партии «Тобуро» следующим президентом страны. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на исследовательскую компанию Gallup Korea.
Согласно результатам опроса, проведенного с 30 августа по 1 сентября среди 1000 человек, 27% респондентов хотели бы видеть Ли Чжэ Мёна следующим главой государства. За ним следуют министр юстиций Хан Док Хун (9%), мэр Сеула О Сэ Хун, мэр города Тэгу Хон Чжун Пхё, представитель правящей партии Ан Чхоль Су (по 4%), бывший глава правящей партии Ли Чжун Сок (3%), бывший премьер-министр Ли Нак Ён (2%).
Порядка 40% участников опроса воздержались от ответа.