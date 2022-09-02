Москва, , 09:52 — REGNUM Введённые западными странами санкции влияют на сотрудничество России с традиционными партнёрами на Ближнем Востоке, что стимулирует активнее работать над переходом на взаиморасчёты в национальных валютах. Об этом 2 сентября заявил директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак.

Ближний Восток Иван Шилов © ИА REGNUM

«Всё это актуализирует задачу скорейшей адаптации нашей хозяйственной кооперации с арабским миром к изменившимся экономическим реалиям, в том числе посредством перехода к взаиморасчетам в национальных либо альтернативных западным мировых валютах», — подчеркнул в беседе с РИА Новости представитель российского внешнеполитического ведомства.

Он также указал на необходимость использовать альтернативные SWIFT систем передачи финансовой информации.

«Значительным подспорьем в деле постановки надёжного заслона на пути подобного волюнтаризма со стороны США и их союзников могло бы также стать задействование новой, не подверженной чьим-либо эгоистичным интересам и конъюнктурным предпочтениям системы передачи финансовой информации на основе уже имеющегося российского аналога SWIFT», — добавил дипломат.

Кинщак отметил, что российская сторона уже ведёт активную работу с ближневосточными партнёрами в этом направлении, и эта работа будет продолжена.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа Эстония представила Еврокомиссии предложения для восьмого пакета санкций против России, которые затрагивают, в том числе, дальнейшие ограничения на банковское взаимодействие в рамках системы Swift.

Добавим, что ранее Россия заявила о намерении вынести на обсуждение Евразийского межправительственного совета вопрос о расширении использования национальных валют стран ЕАЭС (тенге, драм и сом) в расчётах при торговле.