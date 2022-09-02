Москва, , 09:52 — REGNUM Низкая безработица в России косвенно подтверждается ростом поступлений в целом ряде субъектов РФ по налогу на доходы физических лиц. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 сентября заявил директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов.

Бен Шан. Безработица

«Российская экономика продолжает удивлять зарубежных экспертов. Статистика — лукавая вещь, но рекордно низкий показатель безработицы в России на уровне 3,9% стал приятным рекордом за последние 30 лет. Все-таки экономические кризисы не сопровождаются ростом занятости. Соответственно, либо мы переоцениваем силу кризиса и санкционного давления, либо надо перестать верить глазам своим, — сказал Ордов. — Низкая безработица косвенно подтверждается ростом поступлений в целом ряде субъектов РФ по налогу на доходы физических лиц».

Он напомнил, что в классической теории низкая безработица должна приводить к росту инфляции, но и тут базовая концепция дает сбой.

«Возможно, мы недооцениваем процесс импортозамещения, который внутри России вовлекает все свободные руки, особенно в условиях после пандемического 2020 года, когда РФ покинуло заметное количество гастарбайтеров, — предположил Ордов. — «Нет худа без добра» — вот главный девиз современной российской экономики».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в РФ достигнут рекордно минимальный уровень безработицы, хотя большинство экспертов прогнозировали его существенный рост.

Читайте ранее в этом сюжете: Какой уровень безработицы ждет РФ осенью 2022 года? Прогноз эксперта