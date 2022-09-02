Монреаль, Канада, 2 сентября, 2022, 09:51 — ИА Регнум. Жителя канадской провинции Квебек, заблудившегося в лесу ещё в конце июля, обнаружили крайне ослабшим, но живым и здоровым после 33 дней поисков. Об этом 1 августа сообщает телеканал CBC.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Лес

О пропаже своего сына в полицию 22 июля обратилась мать 26-летнего Перси Пукачичи, проживающего в посёлке Лак-Симон (примерно в 600 километрах к северо-западу от Монреаля) представителя одного из коренных народов Канады племени анишинаби. По её словам, Пукачичи решил несколько дней пожить в палатке неподалёку от посёлка, как он уже делал это ранее. На следующий день мать, как обещала, принесла ему еду и не обнаружила сына на месте. Ещё через день она обратилась за помощью.

В поисках Пукачичи полицейским с собаками помогало местное сообщество, организовавшее волонтёров. В некоторые дни мужчину одновременно искало более 60 человек, включая добровольцев из других посёлков и городов. В первую очередь полицейские обыскали расположенное неподалёку от посёлка озеро Лак-Симон.

Обнаружили Пукачичи вечером 23 августа двое рыбаков, услышавших какой-то шум на берегу озера и обнаруживших голодного, сильно исхудавшего и ослабшего мужчину. Выжить он смог, питаясь черникой и пойманным однажды кроликом. После ночи, проведённой в больнице, Пукачичи вернулся домой.

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