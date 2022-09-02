Казань, , 09:53 — REGNUM Порядка 11 тыс домохозяйств бесплатно получат доступ к сетевому газу в Татарии. Всего на догазификацию поступило свыше 13 тыс. заявок, сообщает пресс-служба главы РТ.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

В республике на подключение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения заключили свыше 11 тыс. договоров. По программе догазификации без участия средств жителей газопровод доведен до границ свыше 5,5 тыс. земельных участков, подключено более 1,3 тыс. домовладений.

В первый сентябрьский день 2022 года доступ к газу получили жители 120 домохозяйств в поселке Круглое Поле Тукаевского района.

По словам генерального директора ООО «Газпром трансгаз Казань» Рустема Усманова, уровень газификации в Татарии достиг 99,5%.

ИА REGNUM напоминает, в 903 населенных пунктах Татарии догазификации подлежат 18 164 домовладения. Общий объем финансовых средств, необходимых для догазификации в 2021–2023 годах, предварительно оценивается почти в 4 млрд рублей. Стоимость одного подключения со строительством газопровода составляет 220 тыс. рублей.

Читайте также: Более 1,2 млн домовладений в России подведут газ по плану догазификации