Москва, 2 сентября, 2022, 09:51 — ИА Регнум. Руководству США стоит одуматься и перестать навязывать другим странам контрпродуктивные инициативы по установлению ценового потолка на российскую нефть. Это грозит дальнейшим обрушением нефтяного рынка, говорится в комментарии посольства России, опубликованном в телеграм-канале.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нефть

В посольстве подчеркнули, что с подачи США активно продвигаются «откровенно вредные идеи» установления ценового «потолка» на российскую нефть. Запад, одержимый целью «удушить» российскую экономику, вводит санкции, которые на практике только дестабилизируют мировые рынки.

При этом недоброжелателям приходится признать, что энергосектор России не разрушается, а уверенно развивается. Из-за этого Вашингтон выдумал «антирыночную концепцию введения предельных цен на энергоноситель» и навязывает её, в том числе уловками и шантажом.

«Однако вместо иллюзорных дешёвых ресурсов задействование подобного инструмента грозит лишь дальнейшим обрушением нефтяного рынка», — подчеркнули дипломаты.

В дипмиссии добавили, что Россия не будет работать на нерыночных условиях и продавать нефть себе в убыток.

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