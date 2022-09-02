Челябинск, , 09:50 — REGNUM Обвиняемая в хищении бюджетных денег гендиректор одной из фирм Челябинска не смогла покинуть СИЗО. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Колючая проволока

Ей вменяют мошенничество в особо крупном размере и подстрекательство к злоупотреблению полномочиями. Задержали даму в июне. Следователи считают, что она причастна к хищению более 85 млн рублей, выделенных на поставку компьютерных томографов, а также подстрекала замглавы областного минздрава на заключение контрактов с оплатой по заведомо завышенной стоимости.

Тракторозаводский райсуд арестовал её до 13 августа, а затем продлил женщине эту меру пресечения. Областной суд согласился с таким решением.