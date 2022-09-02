Донецк, 2 сентября, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Киевские каратели за прошедшие сутки 63 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщили 2 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«За истекшие сутки представительство сообщало о 63 фактах ведения огня со стороны ВФУ. На донецком направлении противник применял — артиллерию 155, 152 и 122 мм, минометы 120 мм. На ясиноватском — артиллерию 155 и 152 мм, минометы 120 мм. На горловском — РСЗО «Град», артиллерию 155, 152 и 122 мм, танк», — говорится в телеграм-канале представительства.

Отмечается, что всего за сутки ВСУ выпустили 339 единиц различных боеприпасов. Под огнем оказались районы тринадцати населенных пунктов ДНР, включая Донецк и ряд других городов.